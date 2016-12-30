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Тяжелобольных детей Выборга поздравят с Новым годом

30.12.2016 15:34

KazhdiyПраздник состоится 6 января в центральной городской библиотеке А. Аалто при участии Благотворительного фонда "Каждый", депутата Валерии Коваленко и уполномоченного по правам ребёнка в Выборгском районе Ирины Агеевой. Благотворительный фонд "Каждый" с 2014 года оказывает паллиативную помощь детям с неизлечимыми заболеваниями, угрожающими жизни. Новогодняя ёлка позволит маленьким выборжцам почувствовать приближение самого желанного детского праздника и сделать необходимый перерыв между постоянными больницами, капельницами, уколами и лекарствами.
Сайт фонда - bf-kazhdyi.ru, группа ВКонтакте - vk.com/bf_kazhdyi

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