Тяжелобольных детей Выборга поздравят с Новым годом

30.12.2016 15:34

Праздник состоится 6 января в центральной городской библиотеке А. Аалто при участии Благотворительного фонда "Каждый", депутата Валерии Коваленко и уполномоченного по правам ребёнка в Выборгском районе Ирины Агеевой. Благотворительный фонд "Каждый" с 2014 года оказывает паллиативную помощь детям с неизлечимыми заболеваниями, угрожающими жизни. Новогодняя ёлка позволит маленьким выборжцам почувствовать приближение самого желанного детского праздника и сделать необходимый перерыв между постоянными больницами, капельницами, уколами и лекарствами.

Сайт фонда - bf-kazhdyi.ru, группа ВКонтакте - vk.com/bf_kazhdyi