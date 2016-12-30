Программа «Город»: новогодние эфиры
30.12.2016 10:50
Программа «Город. Новости по-выборгски» на телеканале ТНТ до 9 января 2017 будет выходить в эфир по новогоднему расписанию:
31.12.16 в 19:00
03.01.17 в 8:30, 19:00
04.01.17 в 8:30, 19:00
05.01.17 в 8:30, 19:00
06.01.17 в 8:30, 19:.00
07.01.17 в 8:.30, 19:00
08.01.17 в 8:00
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