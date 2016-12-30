Программа «Город»: новогодние эфиры

30.12.2016 10:50

Программа «Город. Новости по-выборгски» на телеканале ТНТ до 9 января 2017 будет выходить в эфир по новогоднему расписанию:

31.12.16 в 19:00

03.01.17 в 8:30, 19:00

04.01.17 в 8:30, 19:00

05.01.17 в 8:30, 19:00

06.01.17 в 8:30, 19:.00

07.01.17 в 8:.30, 19:00

08.01.17 в 8:00