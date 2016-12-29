В Выборге 31 декабря и 6-7 января ограничат движение транспорта
В Выборге в Новый год и в Рождество будет ограничено движение автотранспорта.
По традиции в Выборге на Красной площади в волшебную ночь будет проходить праздничное мероприятие. Дискотека начнется в 01:30 и продлится до 4 часов. В связи с этим ограничат движение транспорта с 8 часов утра 31 декабря до 5 часов утра 1 января. Проезд будет закрыт по периметру Красной площади и по близлежащим улицам.
В ночь с 6 на 7 января отметим Рождество Христово. Основные мероприятия пройдут в Спасо-Преображенском соборе и на Соборной площади. Поэтому движение автомобилей ограничат с 19 часов 6 января до 18 часов 7 января. Проезд будет закрыт по периметру Соборной площади и близлежащим улицам. Будьте внимательны. Выбирайте альтернативные маршруты.
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