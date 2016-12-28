В библиотеке Аалто открылась выставка детских поделок на тему Рождества

28.12.2016 10:41

Выставка детских поделок на рождественскую тему открылась в библиотеке Аалто. Работы, выполненные в различных техниках и с использованием разнообразных материалов, представили воспитанники школ, детских садов и учреждений дополнительного образования из Выборга и района. Выставка будет работать до 16 января, когда будут названы авторы лучших работ.

Добавим, желающих принять участие в выставке, ждут в библиотеке и в Спасо-Преображенском соборе города.

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