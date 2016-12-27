Разработаны графики дежурств выборгских служб на период новогодних праздников

27.12.2016 11:05

Список телефонов оперативных служб Выборгского района:

Приёмная администрации: 2-22-27 (с 9:00 до 17:00);

Номер круглосуточной дежурно-диспетчерской службы: 2-21-75 и 8-921-874-77-81;

Диспетчерская служба ОАО «Управляющая компания по ЖКХ»: 3-29-00;

Диспетчерская служба ОАО «Выборгский Водоканал»: 2-25-81 и 8-961-811-57-19 (круглосуточно);

Диспетчерская служба ОАО «Выборгтеплоэнерго»: 2- 09-74 и 8- 921-987-04-01;

Диспетчерская служба ОАО «ЛОЭСК»: 2-33-71;

Диспетчерская служба ОАО «Лифтремонт»: 2-51-30;

ОАО «Аварийно – ремонтная диспетчерская служба»: 005;

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Выборге: 04 и 2- 41-90;

Филиал ОАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»: 2-09-61 и 8-901-317-84-01;

ОАО «ЛОЭСК» филиал «Выборгские городские электрические сети»: 2-33-718 и 921-421- 23- 87;

Дежурная часть УМВД России по Выборгскому району ЛО: 02 и 3-03-07;

Выборгский гарнизон пожарной охраны: 01 и 3-36-03;

«Станция скорой медицинской помощи города Выборга»: 03 и 2-29-02; 8-911- 956-66-02;

Также функционирует короткий единый номер вызова экстренных служб: 112.

Источник: Администрация Выборгского района