Разработаны графики дежурств выборгских служб на период новогодних праздников
Список телефонов оперативных служб Выборгского района:
Приёмная администрации: 2-22-27 (с 9:00 до 17:00);
Номер круглосуточной дежурно-диспетчерской службы: 2-21-75 и 8-921-874-77-81;
Диспетчерская служба ОАО «Управляющая компания по ЖКХ»: 3-29-00;
Диспетчерская служба ОАО «Выборгский Водоканал»: 2-25-81 и 8-961-811-57-19 (круглосуточно);
Диспетчерская служба ОАО «Выборгтеплоэнерго»: 2- 09-74 и 8- 921-987-04-01;
Диспетчерская служба ОАО «ЛОЭСК»: 2-33-71;
Диспетчерская служба ОАО «Лифтремонт»: 2-51-30;
ОАО «Аварийно – ремонтная диспетчерская служба»: 005;
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Выборге: 04 и 2- 41-90;
Филиал ОАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»: 2-09-61 и 8-901-317-84-01;
ОАО «ЛОЭСК» филиал «Выборгские городские электрические сети»: 2-33-718 и 921-421- 23- 87;
Дежурная часть УМВД России по Выборгскому району ЛО: 02 и 3-03-07;
Выборгский гарнизон пожарной охраны: 01 и 3-36-03;
«Станция скорой медицинской помощи города Выборга»: 03 и 2-29-02; 8-911- 956-66-02;
Также функционирует короткий единый номер вызова экстренных служб: 112.
Источник: Администрация Выборгского района