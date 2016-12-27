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Новогодняя ярмарка на Рыночной площади будет работать до 30 декабря

27.12.2016 10:55

Snowman271216Стилизованный средневековый городок развернулся на Рыночной площади. В ярмарке участвуют представители малого бизнеса Выборгского района и других районов Ленинградской области. Всю эту неделю будет работать «Почта доброго волшебника». Письма от детей и взрослых собирают его помощники Снеговики. Все послания Дед Мороз прочтёт до новогодней ночи.
Саму площадь украшает не одна, а множество елок. Игрушки своими руками делали выборгские школьники.
На ярмарке представлены мясные и колбасные изделия, молочная и рыбная продукция, хлеб и выпечка, сувениры и изделия ручной работы. Новогодняя ярмарка будет работать на Рыночной площади до 30 декабря, ежедневно с 12 до 19 часов.

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