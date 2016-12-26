Александр Дрозденко направил соболезнования в связи крушением самолёта

26.12.2016 10:48

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил соболезнования министру обороны России Сергею Шойгу в связи с крушением самолета ТУ-154.

"В Ленинградской области с болью восприняли известие о трагедии, оборвавшей жизни артистов ансамбля имени Александрова, журналистов, пилотов и членов экипажа. Прошу Вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в телеграмме.

Телеграммы с соболезнованиями также направлены в адрес руководителей 1 канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, чьи сотрудники погибли в катастрофе.