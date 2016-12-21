«Придорожные» страховщики попали в поле зрения Выборгской прокуратуры

21.12.2016 10:25

Выборгская городская прокуратура проверила законность размещения павильонов вдоль автодороги «Скандинавия». В ходе проверки установлено, что в нарушение федерального законодательства на полосе отвода трассы федерального значения «Скандинавия» размещены павильоны, оказывающие страховые услуги участникам дорожного движения.

Возбуждено восемь дел об административных правонарушениях. Шесть из них уже рассмотрены мировыми судьями, должностные лица оштрафованы. В областную прокуратуру направлены проекты заявлений в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области об освобождении полосы отвода.