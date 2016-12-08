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Для самостоятельной вырубки елочки нужно оформить договор в лесничестве

08.12.2016 15:54

Tabl LesnichestvoВыборжцы смогут заключить договор на бесплатную вырубку новогодних деревьев начиная с 12 декабря. Уже в ближайший понедельник оформить его можно будет в Северо-Западном лесничестве. Как мы сообщали ранее, в этом году правительство Ленинградской области разрешило жителям региона заготавливать для праздника ели и другие деревья хвойных пород бесплатно; из расчёта одна лесная красавица – в одни руки. Тем не менее, договор с лесничеством заключить придётся. В нём будет указана дата, когда гражданин намерен срубить ёлку. В момент заготовки документ необходимо иметь при себе. Иначе могут возникнуть проблемы с законом.
Заготовка елей разрешена на лесных участках, подлежащих расчистке: квартальных просеках, минерализованных полосах, территориях линий электропередач, возле лесных дорог.
Выбрать один день для вырубки новогоднего дерева необходимо в период с 12 декабря по 10 января. Заключить договор можно в Северо-Западном лесничестве с 12 по 30 декабря включительно по будням с 9 до 17 часов. Перерыв с 13 до 14 часов. Учреждение находится ул. Песочная, 1а (Выборгский поселок). При себе нужно иметь паспорт.

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