Финские пограничники разработали памятку для автотуристов 

10.04.2019 15:52

В 2019 году шипованные покрышки в Финляндии можно использовать до 29 апреля. Следует отметить, что в Финляндии не допускается наличие на машине шипованных и нешипованных покрышек одновременно.

В Суоми запрещены средства самообороны, т.е. вещи, приспособленные к нанесению телесных повреждений. К подобным предметам относятся телескопические дубинки, электрошокеры, кастеты, выкидные ножи, нож-кредитки, опасные лазерные указки, бейсбольные биты, цепи, дротики и т.д. Их ввоз в страну, хранение в общественном месте или в автомобиле, находящемся в месте общего пользования (например, на территории пункта пропуска), запрещается. Выявление опасных предметов на границе, как правило, влечет за собой денежный штраф. Поэтому перед поездкой проверяйте машину, собственные карманы и сумки на предмет наличия там незаконных вещей.

Запрещается также ввоз в Финляндию любого огнестрельного и газового оружия, газовых баллончиков, пневматических (травматических) пистолетов и патронов без надлежащего разрешения, выданного официальными органами власти Финляндии. Запрещено также хранение в общественном месте предметов, ошибочно похожих на оружие.

По финскому законодательству, антирадар, или радар-детектор, представляет собой устройство, использующееся в целях обнаружения систем контроля дорожного движения или затруднения их функционирования. Хранение и использование антирадаров и радар-детекторов категорически запрещено в Финляндии - при любых обстоятельствах. Следует учесть, что под хранением понимают даже наличие в автомобиле устройства в отключенном или нерабочем состоянии. Некоторые автомобильные видеорегистраторы имеют встроенный антирадар.

Нарушение данного правила карается штрафом и конфискацией предмета.

В Финляндии разрешается тонировка только задних окон транспортного средства. Наличие тонированных лобового и передних боковых окон допускается только в случаях, если они были установлены в автомобиле в процессе изготовления транспортного средства на заводе. Иными словами: передние стекла машины могут иметь только заводскую тонировку. Дополнительно разрешается замена обычного ветрового и/или передних боковых стекол на тонированные, если производитель выпускает заводские окна с тонировкой, утвержденные сертификатом соответствия. Но и в таких случаях закон предусматривает, что светопропускаемость ветрового стекла должна быть не менее 75%, в передних боковых окон - не менее 70 %. Зеркальная тонировка окон полностью запрещена в Финляндии.

Ограничение скорости на территории пунктов пропуска составляет 30 км в час. Пограничники контролируют соблюдение скоростного режима. Между финляндским и российским пунктами пропуска находится линия государственной границы. Ее нельзя пересекать в пешем порядке. Так что, стоя в очереди, не выходите из автомобиля.

Если у вас возникнут вопросы, связанные с пересечением границы – особенно в отношении пригодности проездных документов или транспортного средства - можете связаться с Пограничным отрядом по региону "Юго-Восточная Финляндия" по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.