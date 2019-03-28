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Ryanair запускает рейс из Лаппеенранты в Будапешт 

28.03.2019 14:59

lappeenranta airportСамолеты компании Ryanair будут летать в Будапешт из Лаппенранты, сообщает fontanka.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта Лаппенранты. Авиаперевозчик рассчитывает, что рейс станет более востребован у россиян, а также у пассажиров, направляющихся в Петербург.
В Будапешт самолеты Ryanair начнут летать в октябре этого года. В первые дни апреля стартует сезон перелетов в Бергамо, Афины и Салоники. 1 апреля также добавится рейс на Берлин. Руководство аэропорта сообщает, что перелеты в Берлин, Будапешт и Бергамо станут круглогодичными. Это позволит увеличить число пассажиров с 33 тысяч до 90 тысяч человек в год.
В расчете на рост пассажиропотока в аэропорту начали ремонт терминал вылета. Также появится магазин. Уже сегодня более трети пассажиров – россияне. А с появлением новых рейсов здесь рассчитывают на увеличение числа путешественников из Петербурга и приграничных регионов России. Для их удобства - русскоязычные сотрудники, навигация и указатели на русском, а с 6 апреля компанией Ecolines запустит еще один регулярный рейс Санкт-Петербург – Лаппеенранта с остановкой в аэропорту.
Сейчас аэропорт ведёт переговоры с перевозчиками о летнем сезоне – 2020. Особенно Лаппеенранту интересуют Германия, Северная Италия и Северная Испания.

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