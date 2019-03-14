8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

В Хельсинки презентовали педальный электромобиль

14.03.2019 14:09

39 5487255c88cb8a8005bВ Ледовом дворце в Хельсинки представили совершенно новое транспортное средство. Scouter LMV - облегчённый автомобиль, который передвигается с помощью педальной силы и аккумулятора. На педали жмут как водитель, так и штурман.
Как убедились корреспонденты YLE, максимальная скорость достигает 25 км/час. Чтобы сесть за руль, водительских прав не требуется. Кузов авто изготовлен из ткани, поэтому Scouter весит лишь около ста килограммов.
По словам разработчиков, педальный электромобиль сможет в будущем заменить обыкновенные машины, поскольку 70 % финнов ездят только на короткие расстояния, максимум 10 км.
Scouter - желанное приобретение для городов и туристических центров, которые хотят предоставить своим клиентам возможность путешествовать по окрестностям. Первый контракт разработчики заключили с городом Тампере. Также в новшестве заинтересованы в зоопарке Коркеасаари.

Фото: Antti Haanpää / Yle

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Марта 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Advertising

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2019
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»