В Хельсинки презентовали педальный электромобиль
В Ледовом дворце в Хельсинки представили совершенно новое транспортное средство. Scouter LMV - облегчённый автомобиль, который передвигается с помощью педальной силы и аккумулятора. На педали жмут как водитель, так и штурман.
Как убедились корреспонденты YLE, максимальная скорость достигает 25 км/час. Чтобы сесть за руль, водительских прав не требуется. Кузов авто изготовлен из ткани, поэтому Scouter весит лишь около ста килограммов.
По словам разработчиков, педальный электромобиль сможет в будущем заменить обыкновенные машины, поскольку 70 % финнов ездят только на короткие расстояния, максимум 10 км.
Scouter - желанное приобретение для городов и туристических центров, которые хотят предоставить своим клиентам возможность путешествовать по окрестностям. Первый контракт разработчики заключили с городом Тампере. Также в новшестве заинтересованы в зоопарке Коркеасаари.
Фото: Antti Haanpää / Yle
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