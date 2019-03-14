В Хельсинки презентовали педальный электромобиль

14.03.2019 14:09

В Ледовом дворце в Хельсинки представили совершенно новое транспортное средство. Scouter LMV - облегчённый автомобиль, который передвигается с помощью педальной силы и аккумулятора. На педали жмут как водитель, так и штурман.

Как убедились корреспонденты YLE, максимальная скорость достигает 25 км/час. Чтобы сесть за руль, водительских прав не требуется. Кузов авто изготовлен из ткани, поэтому Scouter весит лишь около ста килограммов.

По словам разработчиков, педальный электромобиль сможет в будущем заменить обыкновенные машины, поскольку 70 % финнов ездят только на короткие расстояния, максимум 10 км.

Scouter - желанное приобретение для городов и туристических центров, которые хотят предоставить своим клиентам возможность путешествовать по окрестностям. Первый контракт разработчики заключили с городом Тампере. Также в новшестве заинтересованы в зоопарке Коркеасаари.

Фото: Antti Haanpää / Yle