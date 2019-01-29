Финны надеются привлечь российских рожениц 

29.01.2019 11:06

Финская частная больница Hyksin Oy совместно с округом Южной Карелии Eksote планируют открыть в Санкт-Петербурге женскую консультацию. Сейчас обе организации обсуждают детали сделки, пишет YLE. С лета этого года у российских рожениц появится возможность выбрать в качестве места для родов центральную больницу Южной Карелии в Лаппеенранте. До родов в Финляндии беременные будут наблюдаться в частной женской консультации в Петербурге.

Иностранные роженицы могут "экономически" спасти родильное отделение в Южной Карелии, которое находится под угрозой закрытия.

"Если мы в Лаппеенранте будем принимать у иностранок хотя бы одни роды в день, то это помогло бы обеспечить сохранение отделения, - говорят финские врачи. В случае, если родильное отделение в Лаппеенранте будет закрыто, женщинам из Южной Карелии придется ехать на роды в Котку или в Лахти. Кстати, россиянке роды в финской клинике обойдутся примерно в 10 тысяч евро.