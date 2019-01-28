В Финляндии установят камеры слежения на регулируемых перекрестках

28.01.2019 10:27

Полиция Финляндии планирует размещать новые камеры слежения за дорожным движением. Об этом сообщает YLE. По словам представителей полицейского управления, техника нового поколения позволит следить одновременно за нарушением скоростного режима и за проездом на красный свет. В Хельсинки, например, 60 из 70 новых камер будут установлены в районе перекрестков со светофорами, где происходит много аварий и несчастных случаев, а также неподалеку от школ и прочих мест с активным пешеходным движением.

По статистике, проезд на красный в основном является проблемой в часы пик, а также на перекрестках, где в обе стороны идут по две полосы с ограничением скорости порядка 50 км/ч.

Фото: AOP