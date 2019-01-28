В Финляндии установят камеры слежения на регулируемых перекрестках
Полиция Финляндии планирует размещать новые камеры слежения за дорожным движением. Об этом сообщает YLE. По словам представителей полицейского управления, техника нового поколения позволит следить одновременно за нарушением скоростного режима и за проездом на красный свет. В Хельсинки, например, 60 из 70 новых камер будут установлены в районе перекрестков со светофорами, где происходит много аварий и несчастных случаев, а также неподалеку от школ и прочих мест с активным пешеходным движением.
По статистике, проезд на красный в основном является проблемой в часы пик, а также на перекрестках, где в обе стороны идут по две полосы с ограничением скорости порядка 50 км/ч.
Фото: AOP
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