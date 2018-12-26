Финские пограничники ответили на вопросы россиян

26.12.2018 14:50

Накануне продолжительных выходных у многих россиян обычно возникают вопросы, касающиеся пересечения государственной границы. Как правильно "откатать" визу? Что будет, если фактический срок поездки не совпадает с заявленным на границе? Пустят ли в страну с неоплаченным штрафом? Фонтанка.ру публикует разъяснения сотрудников Погранохраны и Полиции Финляндии.