Финн несколько десятков лет ухаживал за могилой советского летчика

23.10.2018 11:50

В Йокикюля, что в 30 километрах от Каяани, находится могила неизвестного советского летчика, погибшего здесь в марте 1940 года - в последние дни Зимней войны. Вскоре после крушения самолета тело бойца нашел местный житель - 15-летний Вилхо Конттинен. Он похоронил летчика, установил на могиле крест, а после войны оградил холмик цепочкой.

Десятки лет он ухаживал за могилой, а сегодня захоронение продолжает посещать его дочь...

Об удивительной истории узнал российский историк-любитель, член Российского военно-исторического общества Андрей Кашкаров. Ее россиянину поведал финн, любитель военной истории Пааво Ромппайнен. Они познакомились в прошлом году в Санкт-Петербурге, на российско-финляндском культурном форуме.

Кашкаров и Ромппайнен решили выяснить, кто же покоится в могиле. Кропотливая работа в российских архивах принесла результат. Оказалось, что похоронен в Финляндии Голубев Валентин Иванович, 1918 года рождения, комсомолец. Известно, что он закончил краткосрочные курсы в военной школе летчиков в Борисоглебске Воронежской области. Училищные архивы не сохранились, поэтому пока неизвестно, где он родился, где постоянно проживал и была ли у него семья.

Кашкаров планирует довести эту работу до конца. Он надеется отыскать кого-нибудь из родных и пригласить их на могилу бойца. А главное - провести паспортизацию захоронения, а затем поставить обелиск или же перезахоронить останки...

Фото: А. Кашкаров