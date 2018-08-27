Домашние тесты на ВИЧ теперь доступны в финских аптеках

27.08.2018 14:19

С понедельника в финских аптеках начинают продавать домашний тест на ВИЧ. В упаковке имеется небольшой скарификатор, с помощью которого можно взять кровь из пальца. Входящий в набор анализатор обрабатывает пробу в течение 15 минут, пишет YLE.

С 2010 года в Финляндии ежегодно выявляется 160-180 ВИЧ-инфицированных.