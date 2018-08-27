Роддом Южной Карелии намеревается привлечь россиянок
Если центральная региональная больница Южной Карелии не сумеет привлечь дополнительных клиентов, то родильному отделению может угрожать закрытие, пишет служба новостей YLE.
В дальнейшем одну палату на двоих смогут делить финские и русские мамы.
Услуги родильного отделения будут рекламироваться на международном рынке. Обычные роды без осложнений обойдутся россиянкам примерно в семь с половиной тысяч евро. Кесарево сечение - на две тысячи дороже.
По словам главврача, "у нас есть преимущество – наш персонал говорит по-русски. Как акушерки, так и врачи".
В Лаппеенранте количество родов снизилось до тысячи в год. Если спад рождаемости продолжится, то родильному отделению угрожает закрытие.
Фото: Tommi Parkkinen / Yle
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