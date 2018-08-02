Финские больницы отказываются от услуг врачей с российскими дипломами
Новая Центральная больница Южной Карелии испытывает проблемы из-за недостаточной квалификации внештатных врачей, нанятых через рекрутинговые конторы, пишет YLE. Дежурному отделению пришлось отказаться от услуг многих врачей, обучавшихся в России. Главврач
полагает, что врач, получивший образование за рубежом, обладает другой практикой лечения, что затрудняет его деятельность в новых условиях.
В Союзе врачей полагают, что уровень иностранных специалистов не хуже уровня финских: чаще всего проблемы связаны с языком и коммуникацией.
При этом отмечают: обучавшиеся в Финляндии врачи отличаются от заграничных коллег тем, что практическая работа им знакома со студенческой скамьи.
Фото: Yle