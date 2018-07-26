Жителям Финляндии рекомендуют экономить воду

26.07.2018 10:51

Многие водоканалы Финляндии предупреждают финнов о том, что в ближайшее время стоит экономить воду в домах, поскольку уровень грунтовых вод снизился из-за длительного сухого и жаркого периода. Об этом пишет YLE.

Гидролог Центра окружающей среды Финляндии Мирьям Орвомаа заявляет, что уровень грунтовых вод на данный момент составляет от пяти до сорока сантиметров ниже обычного в зависимости от региона. По ее словам, недостаток воды - проблема всей страны. Это учащающееся явление в связи с изменениями климата по всему миру, и это связано с глобальным потеплением, - подытоживает гидролог.