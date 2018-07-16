В Москве появится площадь Туве Янссон

16.07.2018 11:02

В Москве - в районе жилого комплекса «Скандинавия» появится площадь Туве Янссон. Об этом сообщает YLE со ссылкой на агентство городских новостей «Москва».

Комплекс расположен в поселке Коммунарка на юго-западе Москвы. Соответствующее решение принято на заседании городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц Москвы, говорится в сообщении.

Одна из магистральных улиц в Коммунарке уже получила имя норвежского композитора Эдварда Грига, а автомобильно-пешеходный маршрут, упирающийся в будущую площадь Туве Янссон, назовут Скандинавским бульваром.

Фото: Pekka Elomaa