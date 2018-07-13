На границах Финляндии усиливают меры безопасности

13.07.2018 15:59

Временный погранконтроль на внутренних границах Шенгенской зоны начнется сегодня во второй половине дня, пишет YLE.

Меры по обеспечению безопасности в связи с визитом в Финляндию Владимира Путина и Дональда Трампа предпринимаются на пунктах пересечения границы Финляндии.

Вплоть до вторника постоянный контроль будет осуществляться в портах Хельсинки и Турку и аэропортах Хельсинки-Вантаа и Турку.

По причине дополнительных проверок не должно возникнуть больших очередей, однако на пункты пересечения границы стоит приезжать заранее, предупреждают пограничники.

Фото: Tommi Parkkinen / Yle