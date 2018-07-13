На границах Финляндии усиливают меры безопасности
Временный погранконтроль на внутренних границах Шенгенской зоны начнется сегодня во второй половине дня, пишет YLE.
Меры по обеспечению безопасности в связи с визитом в Финляндию Владимира Путина и Дональда Трампа предпринимаются на пунктах пересечения границы Финляндии.
Вплоть до вторника постоянный контроль будет осуществляться в портах Хельсинки и Турку и аэропортах Хельсинки-Вантаа и Турку.
По причине дополнительных проверок не должно возникнуть больших очередей, однако на пункты пересечения границы стоит приезжать заранее, предупреждают пограничники.
Фото: Tommi Parkkinen / Yle
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