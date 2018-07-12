Выборгский замок из песка украсил Лаппеенранту

12.07.2018 16:53

Выборгский замок возвели на берегу озера Сайма. Высота скульптуры из песка составляет 10 метров. На вершине композиции – главная достопримечательность нашего города. В архитектурных элементах Песчаного замка прослеживаются также основные туристические объекты региона Сайма и Санкт-Петербурга, темы футбола и авиасообщений между Лаппеенрантой, Афинами и Миланом. Песчаный замок в Лаппеенранте будет принимать посетителей до 2 сентября. Вход на территорию свободный.

Фото: Представительство Лаппеенранты