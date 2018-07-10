Полиция Финляндии предупреждает водителей об опасных платежных автоматах на АЗС

10.07.2018 16:57

Полиция регионов Пирканмаа и Центральной Финляндии предупреждает пользователей автозаправочных станций о том, что в платежных автоматах могут находиться устройства, копирующие данные банковской карты. Кроме того, в них установлены скрытые камеры, фиксирующие вводимый пользователями код. Об этом пишет Служба новостей YLE.

Мошенники уже не раз устанавливали копирующие устройства в банкоматах, а теперь перешли и на автоматы заправочных станций.

Полиция рекомендует быть бдительными при оплате топлива и прикрывать рукой циферблат и пальцы при введении кода. Камера зачастую устанавливается сверху или сбоку от циферблата.

Обнаруженные в Пирканмаа устройства были высокого качества и поэтому не привлекали внимания клиентов.