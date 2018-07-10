Полиция Финляндии предупреждает водителей об опасных платежных автоматах на АЗС
Полиция регионов Пирканмаа и Центральной Финляндии предупреждает пользователей автозаправочных станций о том, что в платежных автоматах могут находиться устройства, копирующие данные банковской карты. Кроме того, в них установлены скрытые камеры, фиксирующие вводимый пользователями код. Об этом пишет Служба новостей YLE.
Мошенники уже не раз устанавливали копирующие устройства в банкоматах, а теперь перешли и на автоматы заправочных станций.
Полиция рекомендует быть бдительными при оплате топлива и прикрывать рукой циферблат и пальцы при введении кода. Камера зачастую устанавливается сверху или сбоку от циферблата.
Обнаруженные в Пирканмаа устройства были высокого качества и поэтому не привлекали внимания клиентов.
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