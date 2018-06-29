Евросоюз разместит центры для беженцев на берегах Средиземного моря

29.06.2018 10:35

На состоявшемся в Брюсселе саммите Евросоюза было достигнуто соглашение относительно общей линии в вопросе предоставления убежища. Было решено разместить центры приема для беженцев на берегах Средиземного моря - предположительно в Италии и Испании. Лица, имеющие право на убежище, затем были бы направлены в страны Евросоюза на добровольной основе стран - членов ЕС. Тех, кто не обладает данным правом, будут возвращать прямо из центров.