Евросоюз разместит центры для беженцев на берегах Средиземного моря
На состоявшемся в Брюсселе саммите Евросоюза было достигнуто соглашение относительно общей линии в вопросе предоставления убежища. Было решено разместить центры приема для беженцев на берегах Средиземного моря - предположительно в Италии и Испании. Лица, имеющие право на убежище, затем были бы направлены в страны Евросоюза на добровольной основе стран - членов ЕС. Тех, кто не обладает данным правом, будут возвращать прямо из центров.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Архиепископ Лео приветствует избрание митрополита Кирилла новым патриархом Русской Православной церкви
- Ограничение поставок мяса и молока из Финляндии начинает действовать 23 июля
- Пара ящериц и два паука улетели в Магадан
- Вместо гида по Иматре - смартфон
- Русских контрабандистов посадят на 8 лет за перевозку наркотиков