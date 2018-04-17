Холода в Финляндии продлятся еще примерно три недели

17.04.2018 17:15

Тепло, наступившее на этой неделе, вскоре сменится похолоданием, которое продлится больше 20 дней, пишет YLE.

Европейский метеоцентр выдал долгосрочный прогноз, согласно которому недели 17, 18 и 19 будут холоднее, чем обычно.

Тепло продержится в Финляндии не дольше нескольких дней, после чего вновь наступят холода. Причиной тому – холодный воздушные потоки, изменившие свое направление и вот-вот собирающиеся накрыть Финляндию.

Фото: Timo Leponiemi / Yle