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За покупки в России иностранцам будут возвращать деньги по системе Тax Free

10.04.2018 16:16

FTSС 1 января 2018 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие введение в России системы «Тax Free».
В этом году реализуется пилотный проект по компенсации иностранцам налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.
Распоряжением Правительства РФ утвержден перечень пунктов пропуска, при условии вывоза через которые за пределы таможенной территории ЕАЭС товаров, приобретенных в России, иностранные физические лица имеют право на компенсацию НДС.
На сегодняшний день таможенные посты Выборгской таможни в этот перечень не входят. О включении их в общий список будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении СЗТУ.

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