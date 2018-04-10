За покупки в России иностранцам будут возвращать деньги по системе Тax Free

10.04.2018 16:16

С 1 января 2018 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие введение в России системы «Тax Free».

В этом году реализуется пилотный проект по компенсации иностранцам налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

Распоряжением Правительства РФ утвержден перечень пунктов пропуска, при условии вывоза через которые за пределы таможенной территории ЕАЭС товаров, приобретенных в России, иностранные физические лица имеют право на компенсацию НДС.

На сегодняшний день таможенные посты Выборгской таможни в этот перечень не входят. О включении их в общий список будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении СЗТУ.