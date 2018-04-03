Разработанное в Финляндии приложение поможет сэкономить время при прохождении границы

03.04.2018 12:25

В Финляндии разрабатывают приложение для смартфона, показывающее пользователям время ожидания в очереди на пограничных пунктах с Россией. Как пишет Служба новостей YLE, сейчас проходит тестирование приложения, которое продлится до конца весны. Прогноз времени ожидания на границе строится на основании данных о местоположении пользователей, входящих в тестовую группу.

Летом приложение станет доступно для всех. Его поддержка будет осуществляться за счет продажи рекламы магазинам и предприятиям сферы услуг, расположенным в приграничных регионах.

Авторы приложения будут стараться привлечь россиян в качестве пользователей - с помощью спецпредложений. По словам разработчиков, одна из целей, которые они преследуют, - это чтобы автолюбители проводили время не в очереди к погранпунктам, а, к примеру, в местных предприятиях торговли.

Добавим, на разработку приложения было получено финансирование от Евросоюза.

Фото: Kari Kosonen/Yle

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