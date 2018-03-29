У финской форели найдено вирусное заболевание
В Финляндии выявлены случаи инфекционного некроза гемопоэтической ткани у радужной форели. Об этом сообщает Минсельхоз Республики Карелия со ссылкой на финское ведомство безопасности продовольствия Evira. Как сообщает Фонтанка.ру, по данным финской стороны, вся зараженная рыба была уничтожена. Кроме того, финские власти начали проверку рыбных хозяйств. В тех из них, где обнаружен вирус, созданы "зоны сдерживания".
Карельский Минсельхоз напоминает, что компании, которые экспортируют в Россию оплодотворенную икру или живую рыбу, предназначенную для выращивания, должны быть признаны свободными от ИНГТ в течение двух лет.
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