8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

У финской форели найдено вирусное заболевание

29.03.2018 12:14

Forel RaduzhnajaВ Финляндии выявлены случаи инфекционного некроза гемопоэтической ткани у радужной форели. Об этом сообщает Минсельхоз Республики Карелия со ссылкой на финское ведомство безопасности продовольствия Evira. Как сообщает Фонтанка.ру, по данным финской стороны, вся зараженная рыба была уничтожена. Кроме того, финские власти начали проверку рыбных хозяйств. В тех из них, где обнаружен вирус, созданы "зоны сдерживания".
Карельский Минсельхоз напоминает, что компании, которые экспортируют в Россию оплодотворенную икру или живую рыбу, предназначенную для выращивания, должны быть признаны свободными от ИНГТ в течение двух лет.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Марта 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»