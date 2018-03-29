Финляндия самая "многодетная" страна в Евросоюзе

29.03.2018 10:57

В Финляндии самое большое количество многодетных семей среди стран ЕС. Об этом свидетельствуют данные свежего исследования Статистической службы ЕС, пишет Служба новостей YLE.

Примерно 10 % финских женщин рожают четырех или больше детей. В Ирландии соответствующая цифра составляет 9,0 %, а в Британии – 8,5 %.