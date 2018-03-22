Лаппеенранта призывает поддержать Час Земли

22.03.2018 17:07

Город Лаппеенранта традиционно принимает участие в акции «Час Земли» (Earth Hour). В этом году он пройдет 24 марта с 20:30 до 21:30. Городские власти обратились к местным жителям, предприятиям и организациям с призывом провести этот час с пользой для окружающей среды. Так, на время «Часа Земли» городские власти Лаппеенранты погасят огни на водонапорной башне.

Напомним, «Час Земли» – акция мирового масштаба, во время которой по всему миру люди выключают свет на один час.

Лаппеенранта демонстрирует примеры использования экоэнергии в жизни города. Так, в 2017 году городские власти заключили договор с энергетической компанией Lappeenrannan Energia Oy на использование для муниципальных объектов недвижимости только электричества с сертификатом EKOenergia, т.е. ветроэнергии и энергии от лесных ресурсов. В Финляндии этому примеру последовали также Иматра и Котка.

Здесь наиболее активно переходят на электромобили, вследствие чего сокращается выброс выхлопных газов. Как результат, в январе 2018 Центр окружающей среды Финляндии удостоил Лаппеенранту специального приза.

Город прилагает значительные усилия к охране водных ресурсов. В минувшем году в регионе появилось ровно сто новых водоохранных сооружений и водно-болотных угодий - в честь столетия независимости страны. Построенная в 2015 году насосная станция Кивисалми существенно улучшила качество воды в озере Малая Сайма.

Городские власти ведут сотрудничество в вопросах экологии с предприятиями региона и Лаппеенрантским технологическим университетом. На крыше здания университета находится самая крупная в регионе Лаппеенранты солнечная электростанция. Число гелиостанций на других зданиях также продолжает расти. Так, согласно проведенному в конце октября сравнению, в 2014 году насчитывалось 54 гелиостанции, а в 2017 году их число выросло до 253.

Город дважды выходил в финал международного конкурса «Город Часа Земли» (Earth Hour City Challenge) Всемирного фонда дикой природы. В конкурсе оценивались предпринимаемые городами меры по предотвращению изменения климата, и, в частности, в области производства экоэнергии и развития экотранспорта.

Новая цель Лаппеенранты - к концу 2021 года сократить объем вредных выбросов на 50 процентов, к концу 2030 года - на 80 процентов.

Городские власти Лаппеенранты совершенствуют транспортную культуру: отлаженно работающий общественный транспорт, приоритет для велосипедов и более активный переход на электромобили. Подробная информация о работе города на благо экологии представлена на сайте greenreality.fi.