25 марта Суоми переходит на "летнее" время, но потеплеет только через месяц

22.03.2018 16:48

Согласно долгосрочным прогнозам, на протяжении месяца в Финляндии будет холоднее, чем обычно в это время года, - заявляет метеоролог Yle Анне Боргстрём. И даже перелетные птицы прилетят на десять дней позже, чем обычно.

"Причиной морозов стало внезапное потепление в стратосфере, в результате чего полярный вихрь сместился южнее своего постоянного места нахождения.

Именно поэтому март оказался необычайно холодным по всей северной Европе", - считает метеоролог.

Добавим, в ночь с 24 на 25 марта часы в Суоми вновь переводят на летнее время.

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