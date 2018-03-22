25 марта Суоми переходит на "летнее" время, но потеплеет только через месяц
22.03.2018 16:48
Согласно долгосрочным прогнозам, на протяжении месяца в Финляндии будет холоднее, чем обычно в это время года, - заявляет метеоролог Yle Анне Боргстрём. И даже перелетные птицы прилетят на десять дней позже, чем обычно.
"Причиной морозов стало внезапное потепление в стратосфере, в результате чего полярный вихрь сместился южнее своего постоянного места нахождения.
Именно поэтому март оказался необычайно холодным по всей северной Европе", - считает метеоролог.
Добавим, в ночь с 24 на 25 марта часы в Суоми вновь переводят на летнее время.