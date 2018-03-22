В Лаппеенранте построят самый высокий в мире замок из песка

22.03.2018 10:45

Летом в финском городе Лаппеенранта может быть побит рекорд Гиннесса: на берегу озера Саймаа планируют возвести самый высокий в мире песчаный замок - высотой 18 метров. Рекорд попытается установить опытный скульптор Киммо Фрости, сообщает fontanka.ru со ссылкой на Etelä-Saimaa.

Власти города закупят тысячу тонн песка в дополнение к обычным трём тоннам. Основную часть планируется привезти из соседнего Тайпалсаари, а в качестве символического жеста по килограмму песка доставят из Афин и Милана — в честь открытия рейсов Ryanair из Лаппеенранты в эти города. Песок из Акрополя пойдёт на скульптуру Акрополя, из Милана — на фигуру Леонардо да Винчи.

Кроме того, на фестивале песчаных фигур часть объектов будет связана с Россией: помимо крепостей Финляндии, в Лаппеенранте появится Выборгский замок, некоторые российские достопримечательности и скульптуры, посвящённые чемпионату мира по футболу-2018.

Скульпторы начнут работу 27 мая. Открытие фестиваля песчаной скульптуры запланировано на 9 июля.

Фото: EPA-EFE/Friedmann Vogel