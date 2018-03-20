Петербуржец направлялся в Финляндию на угнанном автомобиле

20.03.2018 11:00

Служба погранохраны Юго-Восточной Финляндии конфисковала на МАПП Иматра автомобиль, числящийся в угоне. Как сообщает YLE, гражданин России направлялся в Финляндию на внедорожнике Toyota Land Cruiser.

Во время проверки пограничники обнаружили, что машина была угнана в Санкт-Петербурге в 2016 году.

Житель Санкт-Петербурга пояснил, что купил подержанный автомобиль за 50 000 евро в одном из автосалонов Северной столицы. Теперь его подозревают в сокрытии похищенного имущества в особо крупных размерах.

Фото: Yle