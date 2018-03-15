8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Шенгенская виза подорожает

15.03.2018 10:34

Shengen Visa largeЕвропейская комиссия накануне, 14 марта, представила предложения по изменению Визового кодекса Евросоюза. Об этом пишет Фонтанка.ру со ссылкой на представительство ЕС в России.
Нам обещают ускоренную и более гибкую процедуру получения шенгенской визы. Так, срок рассмотрения заявления снизится с 15 до 10 дней. Кроме того, его можно будет подать за полгода до поездки, а не за 3 месяца, как сейчас. Еще одним нововведением станут многократные долгосрочные визы для "надежных постоянных путешественников с положительной визовой историей", как написано в проекте. Прорабатывается и возможность выдачи на внешних границах кратковременных виз для посещения одной страны сроком до 7 дней.
Единственным минусом новшеств станет увеличение визового сбора. Теперь за шенген придется отдать не 60, а 80 евро.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Марта 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»