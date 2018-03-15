Шенгенская виза подорожает

15.03.2018 10:34

Европейская комиссия накануне, 14 марта, представила предложения по изменению Визового кодекса Евросоюза. Об этом пишет Фонтанка.ру со ссылкой на представительство ЕС в России.

Нам обещают ускоренную и более гибкую процедуру получения шенгенской визы. Так, срок рассмотрения заявления снизится с 15 до 10 дней. Кроме того, его можно будет подать за полгода до поездки, а не за 3 месяца, как сейчас. Еще одним нововведением станут многократные долгосрочные визы для "надежных постоянных путешественников с положительной визовой историей", как написано в проекте. Прорабатывается и возможность выдачи на внешних границах кратковременных виз для посещения одной страны сроком до 7 дней.

Единственным минусом новшеств станет увеличение визового сбора. Теперь за шенген придется отдать не 60, а 80 евро.