Вскоре в Финляндии можно будет попробовать пиццу со сверчками

01.03.2018 16:24

В Финляндии к концу этого года количество фермеров, занимающихся разведением сверчков, может перевалить за сотню. Как пишет YLE, для старта бизнеса требуется не так уж и много: приобрести маток сверчков и несколько коробок из пищевого пластика, не зараженная бактериями почва, в которую самки будут откладывать яйца, и корм, в качестве которого может служить свежий огурец. Органы санитарно-эпидемиологического надзора проверят помещение на пригодность для открытия сверчковой фермы. Температура в комнатах с насекомыми должны быть примерно 28-30 градусов, а влажность воздуха поддерживаться на постоянном уровне. Так, начальные затраты Миа Койвумяки и Тарьи Курикка, решивших разводить сверчков, не превысили двух тысяч евро. По их словам,"ухаживать за насекомыми легко".

Сверчки вырастают до нужного размера за шесть недель. Часть из них замораживается и идет на продажу, часть остается давать новое потомство.

Бизнес по разведению съедобных насекомых появился в Финляндии относительно недавно, но уже растет невероятными темпами.

Скоро в стране появится крупнейший в Европе завод по выращиванию пригодных в пищу насекомых. Предприятие строится в городе Ловииса на юге Финляндии.

Добавим, крупная финская пищевая компания Fazer уже производит хлеб с перемолотыми в порошок сверчками, а Kotipizza рассматривает возможность сделать сверчков ингредиентом пиццы.

Фото: Paulus Markkula / Yle