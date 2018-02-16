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Финская олимпийская сборная вяжет плед для ребенка президента

16.02.2018 12:22

fin160218Финская олимпийская сборная команда дружно вяжет уже на протяжении третьих игр. Тренер сноубордистов Антти Коскинен привлек внимание на Олимпиаде в Сочи, когда его заметили вяжущим во время соревнований, пишет YLE. История продолжилась в Пхенчхане, где появление "вяжущего финна" отметила в своем твите писательница и журналистка Арианна Хаффингтон. После этого многие журналисты задались вопросом: что же все-таки вяжет финский тренер? Финской сборной пришлось даже организовать отдельную пресс-конференцию с участием «Вяжущей команды Финляндии» (англ. Knitting Team Finland).

Оказалось, что на зимней олимпиаде в Сочи и на летней в Рио-де-Жанейро спортсмены вязали длинный шарф. А в Южной Корее вся команда решила связать из отдельных квадратов плед, который будет подарен президентской чете и их новорожденному малышу. Автором идеи выступила известная финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, и все остальные с энтузиазмом подключились к проекту.
Вязание снимает напряжение и сплачивает команду, выступая в качестве общего увлечения, считают спортсмены.

Фото: Lehtikuva

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