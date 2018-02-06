Финны начнут регулярно использовать самую прогрессивную установку для лечения рака
Центральная университетская больница Хельсинки вскоре получит в свое распоряжение самый прогрессивный в мире гамма-аппарат – установку для лучевого облучения, которая может в два раза усилить мощность лучевой терапии при онкозаболеваниях. Об этом пишет YLE. С помощью ядерной реакции с применением соединений бора рождаются нейтроны, обладающие высокой энергией и способные проникать в глубоко расположенные опухоли. Поток нейтронов сосредотачивают на пациенте, находящемся за стеной в специально оборудованной комнате для радиационной терапии.
Комбинация нейтронного излучения и содержащих бор препаратов повышает разрушение раковых клеток почти в два раза.
Сейчас аппарат нейтронозахватной терапии находится в процессе сборки в США.
Фото: Neutron Therapeutics