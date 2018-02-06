Финны начнут регулярно использовать самую прогрессивную установку для лечения рака

06.02.2018 16:50

Центральная университетская больница Хельсинки вскоре получит в свое распоряжение самый прогрессивный в мире гамма-аппарат – установку для лучевого облучения, которая может в два раза усилить мощность лучевой терапии при онкозаболеваниях. Об этом пишет YLE. С помощью ядерной реакции с применением соединений бора рождаются нейтроны, обладающие высокой энергией и способные проникать в глубоко расположенные опухоли. Поток нейтронов сосредотачивают на пациенте, находящемся за стеной в специально оборудованной комнате для радиационной терапии.

Комбинация нейтронного излучения и содержащих бор препаратов повышает разрушение раковых клеток почти в два раза.

Сейчас аппарат нейтронозахватной терапии находится в процессе сборки в США.

Фото: Neutron Therapeutics