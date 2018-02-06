Дом Финляндии в Санкт-Петербурге продадут Финляндии

06.02.2018 11:31

Президент РФ Владимир Путин утвердил ратификацию межправительственного соглашения о продаже Финляндии здания на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, пишет Фонтанка.фи. С 2009 года здесь располагается Дом Финляндии. На сегодня в нем находятся: Институт Финляндии, представительства городов Хельсинки, Лахти, Котка, Лаппеенранта, финская школа, представительство финско-российской торговой палаты, Ассоциация внешней торговли Финляндии FinPro.Соглашение между правительствами Финляндской Республики и Российской Федерации о продаже здания площадью 4,5 тыс. кв. м, известного как Дом Боссе, было подписано 4 июля 2017 года. Госдума одобрила его 26 января 2018 года, а Совет Федерации - 31 января.

Стоимость помещений составляет более 508 млн рублей.

Дом Финляндии был открыт в 2009 году как представительство различных финских культурных и бизнес-организаций и представительств городов. Здания были сданы финской стороне в долгосрочную аренду. Поскольку оно является объектом культурного наследия, то финны берут на себя обязанности "по сохранению, содержанию, использованию и доступу к объекту".