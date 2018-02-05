Российские рыбаки по льду случайно попали в Финляндию

05.02.2018 10:08

Трое россиян во время зимней рыбалки нарушили границу Финляндии. Об этом сообщает Фонтанка.фи со ссылкой на Погранохрану Финляндии. В субботу, 3 февраля, российские рыбаки по льду озера Пухяярви зашли на 80 метров в глубь финской территории. Пока сотрудники погранохраны по Северной Карелии ехали на место происшествия, мужчины уже вернулись обратно. Финские пограничники начали расследование по факту предполагаемого нарушения госграницы.