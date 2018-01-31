В пятницу в Хельсинки не будет работать общественный транспорт
В финской столице из-за забастовки почти на сутки прекратится работа общественного транспорта. Как сообщает YLE, с утра пятницы, 2 февраля, до окончания дневного движения не будут ходить поезда, метро и трамваи. Водители почти всех курсирующих по столичному региону автобусов поддержат забастовку с трёх часов ночи до шести вечера. Причиной остановки транспорта является политическая забастовка, которую Центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK устраивает против введенной с этого года «модели активности» для безработных.
Движение возобновится в субботу утром. Пригородные поезда должны ходить в пятницу в обычном режиме.
Стало известно, что, помимо столичного региона, транспорт не будет ходить в пятницу в городе Ювяскюля. Там автобусы прекратят движение на время с трех ночи до шести вечера.
В забастовке участвуют также члены Профсоюза строителей и электротехников.
Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva
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