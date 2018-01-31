Из-за пятничной забастовки в финских магазинах могут закончиться фрукты и овощи
2 февраля в Финляндии Центральное объединение профсоюзов SAK устраивает забастовку против «модели активности» для безработных. Союз предприятий пищевой промышленности предупреждает, что политическая забастовка может повлиять на ассортимент продуктовых магазинов и поставки продуктов в разные учреждения, пишет YLE. В ведомстве предполагают, что свежие продукты питания закончатся в магазинах на неопределённый срок.
Кроме того, могут возникнуть нарушения в поставках продуктов питания, к примеру в детские сады и дома престарелых.
Более старые статьи:
- Более полутонны финских продуктов уничтожено в Карелии
- Президент Финляндии Саули Ниинистё переизбран на второй срок
- Финляндия будет инициировать отмену перехода на летнее время в ЕС
- Аутлет-деревня Zsar Outlet Village откроется в Ваалимаа в этом году
- Иностранцам запретят покупать жилье в Суоми и занимать должности в финской армии