Финляндия будет инициировать отмену перехода на летнее время в ЕС
26.01.2018 16:34
Финляндия начнет продвигать идею отмены перехода на летнее время в Европарламенте. Об этом пишет YLE.
Министерская комиссия по делам ЕС вначале выяснит сначала позиции других стран ЕС и Европарламента по данному вопросу. Члены комиссии считают, что в этом деле важно совместное продвижение всеми странами ЕС.
Как мы уже сообщали ранее, в ноябре в финском парламенте была рассмотрена гражданская инициатива об отмене перехода на летнее время, собравшая более 70 000 подписей. Тогда министр транспорта и связи Анне Бернер пообещала заняться продвижением вопроса на уровне ЕС.
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