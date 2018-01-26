Финляндия будет инициировать отмену перехода на летнее время в ЕС

26.01.2018 16:34

Финляндия начнет продвигать идею отмены перехода на летнее время в Европарламенте. Об этом пишет YLE.

Министерская комиссия по делам ЕС вначале выяснит сначала позиции других стран ЕС и Европарламента по данному вопросу. Члены комиссии считают, что в этом деле важно совместное продвижение всеми странами ЕС.

Как мы уже сообщали ранее, в ноябре в финском парламенте была рассмотрена гражданская инициатива об отмене перехода на летнее время, собравшая более 70 000 подписей. Тогда министр транспорта и связи Анне Бернер пообещала заняться продвижением вопроса на уровне ЕС.