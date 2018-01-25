Аутлет-деревня Zsar Outlet Village откроется в Ваалимаа в этом году
Строительство аутлет-деревни Zsar Outlet Village полным ходом идет в Ваалимаа,в непосредственной близости от финляндско-российской границы, пишет YLE.
Первая в Финляндии аутлет-деревня откроется в конце 2018 года. В комплексе разместятся магазины таких известных международных брендов, как Armani, Flavio Castellani, Guess, Hugo Boss и Nike. Они будут продавать свою продукцию со скидкой в 30-70 %. Помимо магазинов в аутлет-деревне откроются рестораны и кафе.
Аутлет-деревня надеется привлечь в качестве клиентов как финских, так и российских покупателей.
Фото: Zsar Outlet Village
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