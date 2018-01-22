Объединенная судостроительная корпорация намерена продать хельсинкскую судоверфь

22.01.2018 11:50

Судоверфь Хельсинки может вскоре перейти новому владельцу. Как сообщает YLE, сейчас ведутся переговоры с европейским концерном Kermas. Нынешний владелец верфи - российская Объединённая судостроительная корпорация заявила о желании продать судоверфь полностью или частично.

Исполнительный директор судоверфи Эско Мустамяки подтверждает информацию о том, что россияне ищут нового мажоритарного акционера.

Хельсинкская судоверфь специализируется на арктических морских технологиях, среди прочего на строительстве ледоколов. В будущем верфь хотела бы увеличить своё присутствие и на рынке круизных лайнеров.

Фото: Jarno Kuusinen / AOP