Объединенная судостроительная корпорация намерена продать хельсинкскую судоверфь
Судоверфь Хельсинки может вскоре перейти новому владельцу. Как сообщает YLE, сейчас ведутся переговоры с европейским концерном Kermas. Нынешний владелец верфи - российская Объединённая судостроительная корпорация заявила о желании продать судоверфь полностью или частично.
Исполнительный директор судоверфи Эско Мустамяки подтверждает информацию о том, что россияне ищут нового мажоритарного акционера.
Хельсинкская судоверфь специализируется на арктических морских технологиях, среди прочего на строительстве ледоколов. В будущем верфь хотела бы увеличить своё присутствие и на рынке круизных лайнеров.
Фото: Jarno Kuusinen / AOP
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