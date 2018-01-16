Рейсовым автобусам разрешили ездить по дороге вдоль Сайменского канала

16.01.2018 09:57

Россия смягчила запрет на движение автобусов по дороге вдоль Сайменского канала. Как пишет Служба новостей YLE, начальник канцелярии министерства транспорта и связи Финляндии Харри Пурсиайнен в понедельник обсудил данный вопрос с заместителем министра транспорта РФ Сергеем Аристовым.

Российская сторона уточнила, что регулярно курсирующие автобусы международных линий снова могут ездить по дороге вдоль Сайменского канала. Остается в силе запрет в отношении автобусов, которые совершают разовые поездки.