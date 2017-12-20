Lux Express будет завозить пассажиров в аэропорт Хельсинки

20.12.2017 12:44

В следующем году автобусный перевозчик Lux Express намерен добавить одну остановку в свой маршрут Санкт-Петербург - Хельсинки. Пассажиров будут завозить в аэропорт по требованию. В Lux Express заверили, что ценовая политика при этом не изменится, сообщает Фонтанка.фи.

По словам руководителей транспортной компании, на такой шаг в Lux Express пошли по просьбам пассажиров.

Кроме того, автобусный перевозчик планирует увеличить и количество рейсов на хельсинкском направлении.