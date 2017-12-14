Расширен запрет на движение автобусов от Выборга до Брусничного
Минтранс РФ принял решение полностью закрыть для туристических автобусов дорогу между Выборгом и МАПП Брусничное (с финской стороны МАПП Нуйямаа). Как сообщает YLE, согласно первоначальному решению, движение запрещалось только в направлении Финляндии. Причина ограничения движения – серия крупных аварий.
По словам финских чиновников, извещение о запрете пришло всего за два дня до его вступления в силу. А, по их мнению, этот срок должен быть больше.
Руководитель отдела министерства транспорта и связи Ари-Пекка Маннинен, пообещал обсудить вопрос на ближайшей встрече с российским замминистра транспорта.
Фото: YLE
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