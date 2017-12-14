Расширен запрет на движение автобусов от Выборга до Брусничного 

14.12.2017 09:46

Минтранс РФ принял решение полностью закрыть для туристических автобусов дорогу между Выборгом и МАПП Брусничное (с финской стороны МАПП Нуйямаа). Как сообщает YLE, согласно первоначальному решению, движение запрещалось только в направлении Финляндии. Причина ограничения движения – серия крупных аварий.

По словам финских чиновников, извещение о запрете пришло всего за два дня до его вступления в силу. А, по их мнению, этот срок должен быть больше.

Руководитель отдела министерства транспорта и связи Ари-Пекка Маннинен, пообещал обсудить вопрос на ближайшей встрече с российским замминистра транспорта.

Фото: YLE