Финны считают, что вместо закрытия дороги на Брусничное нужно было ставить ДПС 

11.12.2017 12:08

Председатель правления округа Южной Карелии Юкка Копра заявил, что закрытие для автобусов дороги вдоль Сайменского канала нанесёт удар по экономике региона. Об этом пишет Фонтанка.фи. Власти Южной Карелии обеспокоены решением российского Минтранса ограничить движение по дороге Выборг - Брусничное, которая ведёт в Лаппеенранту. Оно коснётся автобусов и будет действовать до конца марта 2018 года.

По мнению Юкки Копра, закрытие дороги для автобусов - не выход из сложившейся ситуации. На его взгляд, "проблема не в объёме трафика, а в несоблюдении скоростного режима, а также в плохом состоянии шин в зимнее время".