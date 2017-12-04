Ryanair увеличивает количество рейсов в Лаппеенранту
Ryanair открывает новый еженедельный рейс из Лаппеенранты в Милан (аэропорт Бергамо) по субботам - в дополнение к рейсу по средам. Полеты в Милан будут осуществляться начиная с марта 2018 года, сообщили нам в официальном Представительстве Лаппеенранты в Санкт-Петербурге
В октябре Ryanair также сообщил о начале полетов из Лаппеенранты в Афины с мая 2018 года.
Билеты на рейсы Ryanair уже в продаже.
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